📑 Минтруд напоминает работодателям отчитаться в службу занятости

Компании с численностью работников до 25 человек могут выбирать: размещать эти сведения на Единой цифровой платформе или представлять сведения в службу занятости в электронном виде или на бумаге.

В письме от 03.03.2023 № 16-3/ООГ-383 Минтруд приводит сроки для отчетности.

Если компания ликвидируется или прекращает свою деятельность ИП, сокращается численность или штат, то отчет сдается:

Организацией

– не позднее чем за два месяца до начала проведения мероприятий;

– не позднее чем за три месяца до начала проведения мероприятий, если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников;

ИП

– не позднее чем за 2 недели до начала проведения соответствующих мероприятий.

Также работодатели должны представлять:

отчет «О введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели» – в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий (отчет сдается, когда указанный режим имеет массовый характер и связан со сложившейся в организации ситуацией, которая может оказать негативные последствия для организации или повлечь массовое высвобождение работников);

– в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий (отчет сдается, когда указанный режим имеет массовый характер и связан со сложившейся в организации ситуацией, которая может оказать негативные последствия для организации или повлечь массовое высвобождение работников); отчет «О введении режима простоя (приостановки производства)» – в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий;

– в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий; отчет «Об организации дистанционной (удаленной) работы» и «Отчет об отпусках без сохранения заработной платы» сдаются, когда инициатива работника о предоставлении ему отпуска без сохранения зарплаты или о переводе на дистанционный режим работы связана со сложившейся в организации ситуацией, которая может оказать негативные последствия для организации или повлечь массовое высвобождение работников;

сдаются, когда инициатива работника о предоставлении ему отпуска без сохранения зарплаты или о переводе на дистанционный режим работы связана со сложившейся в организации ситуацией, которая может оказать негативные последствия для организации или повлечь массовое высвобождение работников; отчет «О применении в отношении работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве)» – ежемесячно с даты начала применения процедуры до ее окончания;

– ежемесячно с даты начала применения процедуры до ее окончания; отчет «Информация о наличии созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов» – ежемесячно, например, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

– ежемесячно, например, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; отчет «Информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов» – ежемесячно.

Формы отчетов утверждены приказом Минтруда от 26.01.2022 № 24.

В перечисленных отчетах значения показателей указываются в целом по организации (филиалу, представительству или обособленному подразделению).

Если после сдачи сведений, ситуация изменилась, Минтруд рекомендует через один рабочий день представить актуальную информацию.