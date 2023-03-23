26 тысяч человек нашли работу по программе стимулирования найма

В 2022 году по программе стимулирования найма трудоустроились около 26 тыс. человек. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Компании предложили больше 150 тыс. рабочих мест для сотрудников по программе стимулирования найма.

«Мы возмещаем организациям расходы на частичную оплату труда принимаемых сотрудников. На эти цели предусмотрено 7 млрд рублей. В прошлом году поступило заявок от компаний более чем на 150 тыс. рабочих мест. Уже нанято 26 тыс. человек. Продолжается такая практика и сейчас», – сообщил Михаил Мишустин.

Работодатели могут получить субсидии, если они принимают на работу молодых людей до 30 лет и тех, кто потерял работу или находится под риском увольнения.

Субсидии выплачиваются поэтапно в размере трех МРОТ, увеличенных на районный коэффициент и на сумму страховых взносов.

Почти 200 тыс. человек получили новую профессию и улучшили свои навыки в рамках проекта «Демография». Государство помогло 7,5 тыс. сотрудникам переехать для работы в другом регионе.