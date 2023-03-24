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Чаще всего люди отказываются от работы из-за низкой зарплаты

Отказаться от предложенной работы могут даже после успешного собеседования и подписания оффера. 53% соискателей не устраивает низкая оплата их труда.

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Больше половины соискателей отказываются от предложенной работы из-за низкой зарплаты. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

От работы отказываются даже те, кто успешно прошел собеседование и подписал оффер.

Многие работодатели озвучивают размер зарплаты после собеседования, что увеличивает число отказов.

53% опрошенных сообщили, что отказались от должности из-за низкой зарплаты, 39% заявили, что им неудобно ездить к месту работы, а 27% недовольны новыми рабочими задачами.

За последние три года в два раза выросло число соискателей, которых не устраивают предложения по зарплате.

В феврале 2020 года от работы из-за низкой зарплаты отказались только 26% кандидатов.

Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков сообщил, что стимулом сменить работу может стать предложение оплаты труда на 15% больше, чем сотрудник уже получает.

В 2022 году больше всего, на 23%, выросла зарплата угольщиков и работников из сферы пассажирских железнодорожных перевозок. Также на 21% увеличили доходы специалисты полиграфической промышленности.

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