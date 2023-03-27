Минстрой перезапустит проектное финансирование застройщиков

Минстрой может перезапустить механизм субсидирования проектного финансирования, если застройщики не смогут запускать новые проекты из-за снижения спроса на недвижимость и медленного наполнения эскроу-счетов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.

«У нас уже есть отработанный и зарекомендовавший себя в кризисные периоды механизм субсидирования проектного финансирования, мы будем предлагать перезапускать его, чтобы поддержать наших застройщиков», – сообщил Никита Стасишин.

С 1 июля 2019 застройщики должны использовать эскроу-счета, на которых хранятся средства граждан, вложенные в строительство дома. Основные средства предоставляют банки. Эскроу-счета раскрываются только после окончания строительных работ.

С 1 марта 2022 года эскроу-счета обязательны в долевом строительстве.