Компания «Абсолют» задержала сотрудникам зарплату на 3,3 млн рублей. Пришлось вмешаться Роструду

Как сообщил сам Роструд, в московском ООО «Абсолют» зарплату задолжали 42 работникам. Если верить «Спарк-Интерфакс», компания занимается полиграфической и издательской деятельностью.

Долги по зарплате там накопились на 3,3 млн рублей.

Роструд провел проверки, по итогам которых компанию заставили погасить эту сумму.

Долг сотрудникам выплатили в полном объеме.