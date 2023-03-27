Трудовые отношения

Компания «Абсолют» задержала сотрудникам зарплату на 3,3 млн рублей. Пришлось вмешаться Роструду

Роструд заставил компанию погасить долги и выплатить всю задержанную сумму.

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Как сообщил сам Роструд, в московском ООО «Абсолют» зарплату задолжали 42 работникам. Если верить «Спарк-Интерфакс», компания занимается полиграфической и издательской деятельностью.

Долги по зарплате там накопились на 3,3 млн рублей.

Роструд провел проверки, по итогам которых компанию заставили погасить эту сумму.

Долг сотрудникам выплатили в полном объеме.

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