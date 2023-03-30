Если работник выполнил нормы и отработал все нужное рабочее время, его зарплата не может быть ниже МРОТ. Даже с учетом штрафов

На портале Роструда ситуацию описали так:

«К работнику неоднократно применяли дисциплинарные взыскания. В соответствии с положением по оплате труда при дисциплинарных взысканиях стимулирующие выплаты понижаются. В связи с неоднократными взысканиями и понижением стимулирующих выплат заработная плата работника стала ниже МРОТ».

Нарушение ли это, спросил автор вопроса?

Роструд отвечает: да.

Но здесь есть важное условие: надо, чтобы работник выполнил нормы труда и отработал месячную норму рабочего времени. В таком случае его права защищает статья 133 ТК.

В противном случае закон будет на стороне работодателя. Зарплата может быть ниже МРОТ – если, например, работник отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин, или трудится в режиме неполного рабочего времени (по трудовому договору).

Ситуации, когда работодатель не виноват в занижении зарплаты ниже МРОТ, мы часто обсуждаем в «Красном уголке бухгалтера»: заходите на огонек.