Обзоры для бухгалтера

💥Бухгалтеры затаенно ждут отмену ЕНС, Роструд путает всех с зарплатой, Минстрой хочет дополнить платежки по ЖКХ. Топ самых обсуждаемых новостей недели на Клерке

Собрали в одной подборке все, что вызвало у бухгалтеров больше всего эмоций.

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Тут даже добавить нечего: с системой, похоже, настолько нелады, что обратил на нее внимание уже президент.

Все по той же теме. Судя по комментариям, бухгалтерам очень хочется надеяться. И не только бухгалтерам. Хочется, но надежды так мало.

Оригинальная идея, конечно. Бухгалтеры вспомнили практику в СССР – не в лучшем контексте

Тут вообще получился скандал. «Совсем уже фантастические ответы выдаёт», в сердцах написали бухгалтеры.

Устанавливать умные счетчики будут ресурсоснабжающие организации, считает Минстрой. Мол, экономия и все такое...

Комментарий недели на «Клерке» про больную тему:

«За-ши-бись. Сначала сломали нам мозг, мы уже насдавали отчетов и наперечисляли денег, причем сальдо начальное так и не вывели, а теперь все отменят. И поедем в Тулу искать свои денежки. Надо было нулевки отправлять и ничего не платить!»

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