НДФЛ

Натуральный доход по авансовому отчету от декабря входит в базу по НДФЛ за 2022 год

Зарплата за декабрь, выплаченная в январе 2023 года – это доход 2023 года. Аванс декабря, выплаченный в декабре – доход 2022 года. С натурального дохода, полученного в декабре, НДФЛ будет в 2022 году.

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Очередные разъяснения по доходу на стыке налоговых периодов дает Минфин в письме от 09.02.2023 № 03-04-06/10700.

Например, если речь идет о доходе в виде сверхлимитных суточных, то датой получения дохода является последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки.

Если авансовый отчет прошел в декабре 2022 года, то и НДФЛ будет в декабре 2022 года по ставке, которая зависит от дохода.

Если доход превысил 5 млн, ставка будет 15%.

А вот с зарплаты за декабрь, выплаченной в январе, НДФЛ будет 13%, потому что по ней база по налогу начинает идти с нуля в новом году.

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