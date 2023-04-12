Обзоры для бухгалтера

🌿Поправки в закон о воинской службе: все новости к вечеру 12 апреля

Вот что рассказали на «Клерке» за последние два дня про нашумевший закон.

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Чиновники продолжают активно высказываться по этой теме.

«Законопроект современный, и основной его смысл заключается в том, чтобы сделать жизнь гражданина Российской Федерации в плане постановки на воинский учет более комфортной», считает заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«Закон вызвал много бурных комментариев в интернете. Это наша ошибка как законодателей, что мы не объяснили», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ЕНП (единый налоговый платеж)

😟 Физлица не могут подать заявление о зачете, потому что в личном кабинете его нет

Недавно ФНС подключила в личных кабинетах ИП функцию составления и сдачи заявления о зачете ЕНП в счет предстоящих платежей (КНД 1150057). Но для обычных физлиц этот функционал недоступен.

Бухгалтеры

🦋Как найти «Клерк» в Телеграме: все ссылки, чтобы вы долго не искали

Телеграм бьет все рекорды по охватам аудитории, а потому и «Клерка» в Телеграме очень много. Как же иначе, когда сами бухгалтеры просят? Мы собрали в один пост все наши каналы, чтобы было удобно подписаться :)

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Поиск работы бухгалтеров

💥Самые крутые бухгалтерские вакансии в новом сервисе Клерк.Работа: разместить быстро, найти сотрудника легче

Клерк.Работа – это самый точный способ найти подходящего кандидата. У нас самая большая в России тусовка бухгалтеров, кадровиков и финансистов.

Бюджетный учет

Штрафы за нецелевое использование средств для бюджетников

Бюджет выделяет денежные средства для достижения установленных целей. Поэтому расходовать их надо строго по назначению. Всякая «самодеятельность» с бюджетными средствами карается административным штрафом.

Штрафы за нецелевое использование средств для бюджетников

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Управление персоналом

Каких специалистов можно найти на Цифровой HR платформе?

Цифровая HR платформа предлагает работодателям большой выбор специалистов различных направлений, тщательно их подбирая при помощи искусственного интеллекта и предиктивной модели подбора.

Каких специалистов можно найти на Цифровой HR платформе?
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