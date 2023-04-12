🌿Поправки в закон о воинской службе: все новости к вечеру 12 апреля

Чиновники продолжают активно высказываться по этой теме.

«Законопроект современный, и основной его смысл заключается в том, чтобы сделать жизнь гражданина Российской Федерации в плане постановки на воинский учет более комфортной», считает заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«Закон вызвал много бурных комментариев в интернете. Это наша ошибка как законодателей, что мы не объяснили», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.