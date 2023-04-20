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В Московской области легче всего найти работу на производстве

Работодатели предлагают особые условия трудоустройства, готовы помочь будущим сотрудникам с переездом и жильем.
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В Подмосковье более 35 тыс. вакансий в производственно-промышленном секторе. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на данные Роструда.

Второе место по количество предложений работы на производстве занимает Москва. Там доступно более 27 тыс. вакансий. На третьем месте – Нижегородская область, где 24 тыс. вакантных мест.

Больше всего на предприятиях востребованы механики, сварщики, вальцовщики, слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и формовщики.

Специалисты нужны на производстве в Татарстане, Башкортостане, Ленинградской, Свердловской и Челябинской областях и в Приморье.

На портале «Работа России» треть предложений приходится на компании из производственно-промышленной сферы, всего таких вакансий 560 тыс.

В каждом шестом случае работодатели согласны помочь сотрудникам с переездом из других регионов, предоставить жилье и дополнительные бонусы.

А еще количество вакансий растет на платформе Клерк.Работа. Прямо сейчас там ищут бухгалтеров и на производство, и в банки, и в небольшие ИП. Выбирайте, что вам больше по душе.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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