👉 35 рублей в день дистанционщикам и упрошенный соцвычет по НДФЛ: грядут новые поправки в НК

Еще летом прошлого года Минфин размещал для общественного обсуждения законопроект с поправками в НК РФ в рамках реализации основных направлений налоговой политики на 2022 - 2024 годы. Теперь эти доработанные поправки одобрило правительство.

Об этом сообщает на своем сайте Минфин.

✔ Введут электронную банковскую гарантию при возмещении НДС и акцизов.

✔ Лимит расходов на рекламные товары увеличат со 100 до 300 рублей.

✔ Стандартный налоговый вычет будут давать на взрослых недееспособных детей.

✔ Будет упрощенный порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ – по заявлению. Медклиники, образовательные организации, фитнес-центры будут направлять в ФНС данные для вычетов.

✔ До 2030 года продлевают ограничение 50% по учету убытков для налога на прибыль.

✔ Установят необлагаемый размер компенсации дистанционщикам за интернет, износ компа – 35 рублей в день.