👉 35 рублей в день дистанционщикам и упрошенный соцвычет по НДФЛ: грядут новые поправки в НК

Об этом сообщает на своем сайте Минфин.
✔ Введут электронную банковскую гарантию при возмещении НДС и акцизов.
✔ Лимит расходов на рекламные товары увеличат со 100 до 300 рублей.
✔ Стандартный налоговый вычет будут давать на взрослых недееспособных детей.
✔ Будет упрощенный порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ – по заявлению. Медклиники, образовательные организации, фитнес-центры будут направлять в ФНС данные для вычетов.
✔ До 2030 года продлевают ограничение 50% по учету убытков для налога на прибыль.
✔ Установят необлагаемый размер компенсации дистанционщикам за интернет, износ компа – 35 рублей в день.
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