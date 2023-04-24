Заемщикам упростят реструктуризацию кредитов в разных банках

Банк России предложил новый механизм одновременного урегулирования проблемной задолженности. Об этом пишет «RG.RU».
«Заемщик, столкнувшийся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности», – сообщает Центробанк.
Новый стандарт поможет клиентам, у которых есть одновременно несколько кредитов в разных банках, например ипотечный и потребительский.
Когда возникают финансовые трудности, заемщики стараются оплачивать ипотеку, допуская просрочки по остальным обязательствам. Это может привести к судебному разбирательству и к потере имущества, в том числе ипотечной квартиры.
Теперь кредиторам будет легче договориться и предложить реструктуризацию долгов на приемлемых условиях.
Документ также закрепляет перечень сложных ситуаций, при которых банкам рекомендовано провести реструктуризацию.
Пока что кредитные организации будут применять новый стандарт добровольно.
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