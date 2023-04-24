💍Странные дела с НДФЛ для удаленщиков за границей, последние сутки на отчеты и запрет АУСН для ювелиров. Важное за 24 апреля

⚡️Выплаты уехавшим из страны дистанионщикам хотят по-новому облагать НДФЛ
С утра в СМИ нашумел новый законопроект, который по сути повышает НДФЛ для уехавших из России дистанционщиков. Нашумел так сильно, что Минфину пришлось вмешаться с пояснением: дескать, для дистанционных работников с трудовыми договорами не будет ставки НДФЛ 30%.
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