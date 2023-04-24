💍Странные дела с НДФЛ для удаленщиков за границей, последние сутки на отчеты и запрет АУСН для ювелиров. Важное за 24 апреля

⚡️Выплаты уехавшим из страны дистанионщикам хотят по-новому облагать НДФЛ

С утра в СМИ нашумел новый законопроект, который по сути повышает НДФЛ для уехавших из России дистанционщиков. Нашумел так сильно, что Минфину пришлось вмешаться с пояснением: дескать, для дистанционных работников с трудовыми договорами не будет ставки НДФЛ 30%.

💍❌ Ювелирам запретят АУСН

Очередной прекрасный (нет) законопроект: на этот раз ювелирам, уже лишенным остальных спецрежимов, собираются запретить и АУСН.

🔥🔥🔥У бухгалтеров остался один день, чтобы сдать эти отчеты

Важная напоминалочка – чек-лист, чтобы себя проверить. Вы как, справились с квартальной отчетностью?

Цифровые рубли налево не уйдут, заявил министр финансов Антон Силуанов

Цифровые деньги еще не успели заработать, а Минфину уже приходится всех уверять, что это безопасный и надежный инструмент.

🤔Нейросети будут использовать на выборах. О таких планах заявили единороссы

И на закуску – новости технологий. Искусственный интеллект в «ЕР» хотят использовать для прогнозов, привлечения единомышленников и генерации визуальных материалов.