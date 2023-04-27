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Трудовые отношения

Своей зарплатой недовольны 71% россиян. Таких стало больше, чем в прошлом году

Положительно оценивают оплату своего труда только 26% опрошенных. Это на 4% меньше, чем в 2022 году.
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Опрос провели аналитики hh.ru: участие в нем приняли 5 334 российских соискателей. Исследование цитируют «РИА Новости».

Чаще всего зарплата не устраивает сотрудников в медицине и фармацевтике: недовольны заработком 84% опрошенных, в сфере «туризм, гостиницы и рестораны» – 80%, а еще недовольны сильнее всех юристы – 76%.

Кроме того, почти половина из недовольных своей зарплатой (всего таких 71% из всех опрошенных) уверены, что вырасти она должна в два и более раза, чтобы положительно ее оценивать.

Наконец, только каждый пятый будет доволен, если зарплата поднимется хотя бы на 40-50% процентов.

Для бухгалтеров лучшие зарплаты – на Клерк.Работе: прямо сейчас там десятки крутых вакансий, из которых вы обязательно подберете что-то для себя. Заходите и откликайтесь :)

Комментарии

7
  • Логотип IriEro
    IriEro
    Вчера в 09:33

    Ирина

    Ну медицина и фармацевтика понятно - там оптимизация катком прошла, ну туризм, гостиницы и рестораны - после ковида у них затяжной период ремиссии. А юристы-то почему недовольны?

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B Вчера в 09:40

      Пётр Пустотачлен картеля

       А юристы-то почему недовольны?

      клиентов мало

      • Логотип IriEro
        IriEro
        Вчера в 09:48

        Ирина

        Не там они их ищут

        • Логотип buhkompas
          buhkompas Вчера в 09:58

          Ирина

          Народец обнаглел вконец, каждый мнит себя юристом и не идет к профессионалам😂

  • Логотип Мирам
    Мирам Вчера в 10:12

    мне несколько раз за бытность тоже прилетало от потенциального клиента:

    1 случай. да что вы мне тут сказки рассказываете, я курсах бухучета учился, бухгалтерию и  1с прекрасно знаю -это когда я ему начала объяснять, что не хорошо, когда в ООО к р/с завести бизнес карту и с ней устраивать шопинг. по парфюмерным магазинам, по посудным лавкам, по цветникам, по зоомагазинам, по церковным лавкам......

    • Логотип buhkompas
      buhkompas Вчера в 10:17

      Ирина

      Это милое дело. Объяснить, что бизнес карта не личный кошелек порой просто не представляется возможным. Особенно умиляет вопрос:

      -А зачем мне тогда её выдали?

      • Логотип Мирам
        Мирам Вчера в 10:30

        иногда, для самоуспокоения и не подведения самой себя под статью "убийство" разъясняю: банкам вам обязательно нужно что то выдать и брать плату за обслуживание.

        по поводу расхода с карты -в законодательство давно внесены изменения, согласно которым, при проверках, все денежные средства, израсходованные не на ведение уставной деятельности  организации изымаются в доход государства. с начислением пени и штрафов. :)

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