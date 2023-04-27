Своей зарплатой недовольны 71% россиян. Таких стало больше, чем в прошлом году

Опрос провели аналитики hh.ru: участие в нем приняли 5 334 российских соискателей. Исследование цитируют «РИА Новости».
Чаще всего зарплата не устраивает сотрудников в медицине и фармацевтике: недовольны заработком 84% опрошенных, в сфере «туризм, гостиницы и рестораны» – 80%, а еще недовольны сильнее всех юристы – 76%.
Кроме того, почти половина из недовольных своей зарплатой (всего таких 71% из всех опрошенных) уверены, что вырасти она должна в два и более раза, чтобы положительно ее оценивать.
Наконец, только каждый пятый будет доволен, если зарплата поднимется хотя бы на 40-50% процентов.
Для бухгалтеров лучшие зарплаты – на Клерк.Работе: прямо сейчас там десятки крутых вакансий, из которых вы обязательно подберете что-то для себя. Заходите и откликайтесь :)
Комментарии7
Ирина
Ну медицина и фармацевтика понятно - там оптимизация катком прошла, ну туризм, гостиницы и рестораны - после ковида у них затяжной период ремиссии. А юристы-то почему недовольны?
Пётр Пустотачлен картеля
клиентов мало
Ирина
Не там они их ищут
Ирина
Народец обнаглел вконец, каждый мнит себя юристом и не идет к профессионалам😂
мне несколько раз за бытность тоже прилетало от потенциального клиента:
1 случай. да что вы мне тут сказки рассказываете, я курсах бухучета учился, бухгалтерию и 1с прекрасно знаю -это когда я ему начала объяснять, что не хорошо, когда в ООО к р/с завести бизнес карту и с ней устраивать шопинг. по парфюмерным магазинам, по посудным лавкам, по цветникам, по зоомагазинам, по церковным лавкам......
Ирина
Это милое дело. Объяснить, что бизнес карта не личный кошелек порой просто не представляется возможным. Особенно умиляет вопрос:
-А зачем мне тогда её выдали?
иногда, для самоуспокоения и не подведения самой себя под статью "убийство" разъясняю: банкам вам обязательно нужно что то выдать и брать плату за обслуживание.
по поводу расхода с карты -в законодательство давно внесены изменения, согласно которым, при проверках, все денежные средства, израсходованные не на ведение уставной деятельности организации изымаются в доход государства. с начислением пени и штрафов. :)