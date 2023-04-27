Своей зарплатой недовольны 71% россиян. Таких стало больше, чем в прошлом году

Положительно оценивают оплату своего труда только 26% опрошенных. Это на 4% меньше, чем в 2022 году.

Опрос провели аналитики hh.ru: участие в нем приняли 5 334 российских соискателей. Исследование цитируют «РИА Новости».

Чаще всего зарплата не устраивает сотрудников в медицине и фармацевтике: недовольны заработком 84% опрошенных, в сфере «туризм, гостиницы и рестораны» – 80%, а еще недовольны сильнее всех юристы – 76%.

Кроме того, почти половина из недовольных своей зарплатой (всего таких 71% из всех опрошенных) уверены, что вырасти она должна в два и более раза, чтобы положительно ее оценивать.

Наконец, только каждый пятый будет доволен, если зарплата поднимется хотя бы на 40-50% процентов.

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