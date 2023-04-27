Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Трудовые отношения

Большинство сотрудников хотят работать только четыре дня в неделю

Так у работников появится больше времени на личную жизнь. Сокращение рабочей недели поможет избежать профессионального выгорания и сделает работу компании эффективней.
284

76% сотрудников считают, что четырехдневная рабочая неделя поможет избежать выгорания и найти время не только на работу, но и на личную жизнь. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Авито.Работы».

44% работников от 18 до 24 лет и 37% в возрасте 24-35 лет уверены, что четырехдневка повысит не только личную продуктивность, но эффективность компании.

Около половины совершеннолетних респондентов работают полный день. 10% трудятся со свободным графиков, 8% работают по сменам, а 7% имеют неполный рабочий день.

16% опрошенных нейтрально относятся к сокращению рабочей недели. Большинство из них уже работает по свободному графику или неполный день.

Только 8% заявили, что четырехдневная рабочая неделя не нужна. Работодатели могут сократить зарплаты, задачи придется выполнять быстрее. Такой график подходит не для всех компаний.

Ранее мы писали, что с 1 июля 2023 года Казахстан вводит четырехдневную рабочую неделю.

С января 2023 года в Совкомбанке начали эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Пока что на такой график перевели не более 5% персонала.

Комментарии

1
  • Логотип dicombi
    dicombi 6 часов назад

    Писать надо было не: "Четыре дня в неделю", а четыре раза в неделю, но платили шоб по полной.😂

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Налоги, взносы, пошлины

Новый порядок уплаты НДФЛ и НДС со старательской деятельности

Минфин подготовил законопроект, устанавливающий особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей, занимающихся старательской деятельностью. Рассмотрим предложения об особенностях обложения НДС и НДФЛ этой деятельности.

14
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ лучших, на которые стоит откликнуться

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

222
Логотип Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
Право

Быть в курсе бесплатных вебинаров, полезных статей и новостей для бизнеса от «Федресурс онлайн»

Здравствуйте! Вы активно читаете статьи и участвуете в вебинарах АО «Консалтинг онлайн» и сервиса «Федресурс Онлайн»? А хотите быть в курсе других планируемых образовательных мероприятий, изменений законодательства и важных новостей для бизнеса? 

Быть в курсе бесплатных вебинаров, полезных статей и новостей для бизнеса от «Федресурс онлайн»
152
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как исправлять ошибки при платежах в бюджет в 2023 году

В 2023 году перечисление в бюджет налогов и иных обязательных платежей происходит через ЕНС. Введение единого счета должно было, по мнению законодателя, снизить нагрузку на бизнес в части заполнения множества платежек на уплату налогов и взносов.

Как исправлять ошибки при платежах в бюджет в 2023 году
264
Логотип 1С:Апрель Софт
1С:Апрель Софт

АО «Фаберлик» решает задачи контроля качества с помощью отечественного решения 1C:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1C:ERP и 1C:КА

1С:LIMS Управление лабораторией предприятия – решение для предприятий различного масштаба с дискретным и непрерывным типами производств, которым важно управление качеством на протяжении всего производственного процесса.

АО «Фаберлик» решает задачи контроля качества с помощью отечественного решения 1C:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1C:ERP и 1C:КА
107
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Субсидиарная ответственность

Из личных историй. Как по «дружбе» меня чуть не довели до субсидиарной ответственности

Легко и не принужденно, под личиной дружеских отношений на меня чуть не «повесили» здание с земельным участком. Рассказ, о том, что с друзьями лучше вообще не иметь никаких коммерческих дел. Посвящается всем, кто соприкасается с активами компании и операциями с ними.

235
Логотип Группа Финансы
Группа Финансы
Налоговые требования

Как ответить на требование налоговой? И чем грозит молчание

Организации или ИП в процессе своей коммерческой деятельности периодически получают письма от ФНС. Налоговики могут потребовать, например, дать пояснения по каким-либо сделкам, погасить задолженность или предоставить недостающие документы. Игнорирование таких запросов грозит бизнесу штрафом и блокировкой счета. 

Как ответить на требование налоговой? И чем грозит молчание
373
Логотип ktarasov
ktarasov
Ведение бизнеса

Самые знаменитые меценаты России – какими были эти люди

Года четыре назад у меня был опыт сотрудничества с благотворительным фондом. И мне стало интересно разбираться в феномене благотворительности, меценатства и почему вообще люди этим занимаются. Расскажу о самых известных русских меценатах.

94
Логотип СберКорус
СберКорус
Налоги, взносы, пошлины

Чек-лист по сдаче отчетности на начало лета: проверьте себя 

В воздухе уже пахнет майской зеленью, дачными шашлыками и долгожданными выходными. В предвкушении всего этого главное – не забыть о сроках сдачи отчетности, многие из которых как раз приходятся на конец весны и начало лета.

Чек-лист по сдаче отчетности на начало лета: проверьте себя 
307
Читать еще