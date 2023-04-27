Большинство сотрудников хотят работать только четыре дня в неделю

Так у работников появится больше времени на личную жизнь. Сокращение рабочей недели поможет избежать профессионального выгорания и сделает работу компании эффективней.

76% сотрудников считают, что четырехдневная рабочая неделя поможет избежать выгорания и найти время не только на работу, но и на личную жизнь. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Авито.Работы».

44% работников от 18 до 24 лет и 37% в возрасте 24-35 лет уверены, что четырехдневка повысит не только личную продуктивность, но эффективность компании.

Около половины совершеннолетних респондентов работают полный день. 10% трудятся со свободным графиков, 8% работают по сменам, а 7% имеют неполный рабочий день.

16% опрошенных нейтрально относятся к сокращению рабочей недели. Большинство из них уже работает по свободному графику или неполный день.

Только 8% заявили, что четырехдневная рабочая неделя не нужна. Работодатели могут сократить зарплаты, задачи придется выполнять быстрее. Такой график подходит не для всех компаний.

Ранее мы писали, что с 1 июля 2023 года Казахстан вводит четырехдневную рабочую неделю.

С января 2023 года в Совкомбанке начали эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Пока что на такой график перевели не более 5% персонала.