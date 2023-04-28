В Санкт-Петербурге на 22% увеличилось число вакансий для специалистов по охране труда

Сотрудникам из сферы промышленной безопасности в Петербурге предлагают зарплату больше 90 тысяч рублей.

В 2023 году на треть вырос спрос на специалистов по охране труда и промышленной безопасности (ОТиПБ), по сравнению с показателями 2022 года. Об это пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование портала по поиску работы hh.ru.

На портале с начала года появилось больше 20 тыс. вакансий для таких специалистов. В Санкт-Петербурге спрос на сотрудников из сферы охраны труда увеличился на 22%.

За год на 6,8 тыс. рубле выросла зарплата сотрудников по промышленной безопасности. Работодатели предлагают до 64,4 тыс. рублей по стране. А в Санкт-Петербурге размер заплаты на такой должности доходит до 91 950 рублей.

Чаще всего в кадрах ОТиПБ нуждаются предприятия тяжелого машиностроения. В 2023 году компании из этого сектора опубликовали больше 400 вакансий, что на 55% больше, чем в прошлом году.

Специалистов по охране труда нанимают и нефтегазовые, металлургические и логистические компании.

24% предприятий уже повышает производительность труда, а 35% собираются взяться за это в 2023 году.