Большинство сотрудников думают, что не потеряют работу в ближайший месяц

Почти половина опрошенных считает, что они могут потерять свое место работы, но это маловероятно. Большинство уверено в своем работодателе.

90% работающего населения уверено, что не останется без работы в ближайший месяц. Об этом сказано в исследовании НАФИ.

Летом 2022 года только 86% считали, что не потеряют работу. К концу 2022 года ситуация на рынке труда стала улучшаться, уверенными в своем работодателе стали 90% опрошенных. Эта отметка сохраняется до сих пор.

В первом квартале 2023 года 43% респондентов были на 100% уверены в сохранности своего рабочего места. 47% считают увольнение маловероятным, но все же возможным. Только 6% боятся остаться без работы.

71% молодых сотрудников в возрасте 18-35 лет считаю, что смогут без проблем найти новую работу. Тогда как 36% заявили о сложностях с трудоустройством на другом месте.

В феврале 2023 года уровень безработицы составил 3,5%, что представляет собой исторический минимум.

Ранее мы писали, что Минтруда и в дальнейшем ожидает низкий уровень безработицы.