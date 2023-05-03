68% работодателей будут обращаться к внештатным исполнителям в ближайший год

Привлекая сторонних исполнителей, компании экономят средства на ФОТ и получают хорошо выполненную проектную работу.

В каждой третьей компании (32%) доля внештатного персонала составляет до 20% от общего числа работников. Об этом сказано в исследовании платформы для работы с внештатными исполнителями Qugo. Есть в распоряжении «Клерка».

Доля сторонних исполнителей в 28% компаний составляет 71-95%. Чаще всего к услугам внештатников обращаются микропредприятия, их больше 50%.

40% работодателей из сферы маркетинга, ритейла и строительства заключают договоры с самозанятыми, их число составляет 71-100% от общего числа внештатных сотрудников.

Меньше половины самозанятых трудятся на 36% компаний из области образования, IT и юриспруденции. Чаще всего такие работодатели заключают договоры с ИП и с лицами без специального налогового статуса по договорам ГПХ.

«По нашим прогнозам, в ближайшие 2 года количество самозанятых исполнителей в России увеличится до 10 млн человек», - сообщил Армен Агаджанов, сооснователь платформы Qugo.

Компаниям выгодно обращаться к внештатным сотрудникам. 68% отмечают сокращение издержек на ФОТ, 48% ценят удобство в ведении договоров и оптимизацию бизнес-процессов. Для 12% работодателей важен доступ к широкой экспертизе и качественный результат работы.

За последние три года число внештатников увеличилось почти у 70% компаний. 72% работодателей ищут исполнителей на платформах-агрегаторах, а 56% взаимодействуют с самозанятыми напрямую.