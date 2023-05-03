Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Самозанятые

68% работодателей будут обращаться к внештатным исполнителям в ближайший год

Привлекая сторонних исполнителей, компании экономят средства на ФОТ и получают хорошо выполненную проектную работу.
29

В каждой третьей компании (32%) доля внештатного персонала составляет до 20% от общего числа работников. Об этом сказано в исследовании платформы для работы с внештатными исполнителями Qugo. Есть в распоряжении «Клерка».

Доля сторонних исполнителей в 28% компаний составляет 71-95%. Чаще всего к услугам внештатников обращаются микропредприятия, их больше 50%.

40% работодателей из сферы маркетинга, ритейла и строительства заключают договоры с самозанятыми, их число составляет 71-100% от общего числа внештатных сотрудников.

Меньше половины самозанятых трудятся на 36% компаний из области образования, IT и юриспруденции. Чаще всего такие работодатели заключают договоры с ИП и с лицами без специального налогового статуса по договорам ГПХ.

«По нашим прогнозам, в ближайшие 2 года количество самозанятых исполнителей в России увеличится до 10 млн человек», - сообщил Армен Агаджанов, сооснователь платформы Qugo.

Компаниям выгодно обращаться к внештатным сотрудникам. 68% отмечают сокращение издержек на ФОТ, 48% ценят удобство в ведении договоров и оптимизацию бизнес-процессов. Для 12% работодателей важен доступ к широкой экспертизе и качественный результат работы.

За последние три года число внештатников увеличилось почти у 70% компаний. 72% работодателей ищут исполнителей на платформах-агрегаторах, а 56% взаимодействуют с самозанятыми напрямую.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Елена Аверичева1
    Елена Аверичева1
    Управление финансами

    И снова о дивидендах. Как вывести дивиденды и не потерять компанию

    Цель бизнеса — получить дивиденды от своей деятельности. Когда возникает необходимость вывести деньги, у бизнесмена может возникнуть желание прибегнуть к разным хитростям, иногда не совсем законным. Рассмотрим четыре рекомендации, как выводить дивиденды без вреда для бизнеса.

    И снова о дивидендах. Как вывести дивиденды и не потерять компанию
    85
    Логотип БРВ – Консалтинг
    БРВ – Консалтинг
    Банковские гарантии

    Кто выдает самые выгодные банковские гарантии

    Для оформления банковской гарантии компания может пойти тремя путями: обратиться в банк, на площадки-агрегаторы банков, а также к банковским брокерам. Расскажем о тонкостях и преимуществах каждого из вариантов. 

    Кто выдает самые выгодные банковские гарантии
    83
    Логотип Anastasia.buhcentr
    Anastasia.buhcentr
    Зарплата

    Как бухгалтеру повысить заработок. 6 рабочих стратегий

    Бухгалтер – одна из самых «неблагодарных» профессий по соотношению количества работы и ответственности к заработной плате. В материале расскажу, как стать востребованным и высокооплачиваемым специалистом.

    Как бухгалтеру повысить заработок. 6 рабочих стратегий
    97
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Клерк.Премиум со скидкой 25% — до конца акции осталось всего 5 дней

    Если вдруг пропустили, напоминаем — на майских можно отдохнуть и сделать себе подарок — выгодно оформить подписку. Рассказываем, за что вы платите и как это вам поможет в работе.

    Клерк.Премиум со скидкой 25% — до конца акции осталось всего 5 дней
    72
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Интернет и IT

    Не только для айтишников. Что такое BI и как технологии помогут твоей компании не закрыться

    Оперативно принимать решения помогает BI-аналитика: технологии собирают и структурируют данные, а потом выводят результат в понятной для человека форме. Но для многих такие модули остаются «темным лесом». Объясняем на пальцах, что такое BI, как это работает и зачем нужно твоей компании.

    Не только для айтишников. Что такое BI и как технологии помогут твоей компании не закрыться
    70
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Больничные

    Пособия по временной нетрудоспособности 2023: для кого поменялся расчет и как учитывать ограничение по единому стандарту

    Чиновники внеси поправки в две статьи федерального закона, который регулирует правоотношения в системе обязательного социального страхования на случай болезни и в связи с материнством (ВНиМ). На что обращать внимание?

    Пособия по временной нетрудоспособности 2023: для кого поменялся расчет и как учитывать ограничение по единому стандарту
    183
    Логотип Честный ЗНАК
    Честный ЗНАК

    Что можно узнать из Честного ЗНАКА: от объема продаж до средневзвешенной цены товара

    Государственная система маркировки собирает в себе огромное количество данных в процессе прохождения каждого кода маркировки по своему жизненному циклу. В результате этого производители и импортеры товаров могут получить уникальную информацию, которую невозможно было бы получить без системы маркировки.

    Что можно узнать из Честного ЗНАКА: от объема продаж до средневзвешенной цены товара
    1
    148
    Читать еще