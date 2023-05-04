Работодатели ищут больше 22 тысяч сотрудников для сезонной работы

Больше всего таких вакансий опубликовано в Приморский край и в Еврейском автономном округе. Сезонная работа длится не более шести месяцев, также сотрудникам полагается отпуск.

На портале «Работа России» организации опубликовали свыше 22 тыс. вакансий в преддверии летнего сезона. Об этом сообщает Роструд в своем телеграм-канале.

Лидируют по числу предложений работы Приморский край и Еврейский автономный округ, где появилось 1,8 тыс. вакансий.

На втором месте Забайкальский край, там на работу ждут 1,6 тыс. сотрудников.

Замыкают тройку работодатели из Республики Бурятии, Алтайского и Краснодарского краев. Они разместили 1 тыс. объявлений.

На работу приглашают трактористов, поваров, официантов, механизаторов, спасателей, работников в детских лагерях.

«При этом некоторые работодатели в своих объявлениях сообщили о готовности обеспечить жильем кандидатов из других регионов. В частности, обеспечить полным соцпакетом или предоставить другие дополнительные бонусы», - сообщил замглавы Роструда Ян Талбацкий.

Также Роструд напомнил, что в трудовом договоре должна быть отметка о сезонном характере работы. Продолжительность сотрудничества не может превышать шесть месяцев, а испытательный срок – двух недель.

Сезонным работникам также положен отпуск: по два рабочих дня за каждый месяц.