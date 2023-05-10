Малый бизнес стал чаще повышать зарплату сотрудникам

Две компании из трех индексировали выплаты персоналу в 2023 году. Предприниматели готовы увеличивать зарплаты из-за дефицита кадров.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование ПСБ и «Опоры России».

В 2023 году 63% компаний из числа МСП поднимали зарплату сотрудникам. В 2022 году индексировали выплаты только 47% предприятий.

Не повышают жалование только 16% предпринимателей. В 2021 году таких бизнесменов было 32%.

Специалисты ВНИИ труда считают, что рост заработных плат связан с дефицитом кадров. Компаниям приходится больше платить персоналу, чтобы их вакансии были привлекательными на рынке труда.