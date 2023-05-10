Малый бизнес стал чаще повышать зарплату сотрудникам

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование ПСБ и «Опоры России».
В 2023 году 63% компаний из числа МСП поднимали зарплату сотрудникам. В 2022 году индексировали выплаты только 47% предприятий.
Не повышают жалование только 16% предпринимателей. В 2021 году таких бизнесменов было 32%.
Специалисты ВНИИ труда считают, что рост заработных плат связан с дефицитом кадров. Компаниям приходится больше платить персоналу, чтобы их вакансии были привлекательными на рынке труда.
Комментарии1
Главный бухгалтер
Чтоб на хлеб хватало