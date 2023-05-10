😡Пятый месяц как в вакууме: ЕНС стал самой большой болью бухгалтеров даже на майских праздниках

Мы решили собрать для вас самые важные новости прошедших майских праздников и поняли, что ничего важнее переживаний с ЕНС (опять!) у бухгалтеров не случалось.

Итак, вот топ самых обсуждаемых тем:

На этой волне бухгалтеры даже голосуют за отмену ЕНС. Но в самом деле, есть ли в этом смысл?

Впрочем, есть дополнительные проблемы у упрощенцев: выяснилось, что налоговики неправильно считают лимит дохода по УСН. Коллеги, рассказывайте, как на такое отвечать?