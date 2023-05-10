😡Пятый месяц как в вакууме: ЕНС стал самой большой болью бухгалтеров даже на майских праздниках

Итак, вот топ самых обсуждаемых тем:
Налоговики зачисляют налог по УСН на ЕНП из-за несуществующей ошибки в платежке
Налоговики хотят, чтобы вы оценили, как классно они все разъясняют по ЕНС. Давайте им расскажем? (там правда целый опрос. Может, напишем им, как все есть на самом деле?
На этой волне бухгалтеры даже голосуют за отмену ЕНС. Но в самом деле, есть ли в этом смысл?
Впрочем, есть дополнительные проблемы у упрощенцев: выяснилось, что налоговики неправильно считают лимит дохода по УСН. Коллеги, рассказывайте, как на такое отвечать?
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