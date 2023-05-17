🌼Минфин планирует очередные сюрпризы для бухгалтеров, налоговики взялись за мужей блогеров, загадочный нонкоринг: о чем бухгалтеры пишут в своих блогах

Итак, вот свеженькое в Трибуне Клерка:
Обсуждаем топ самых важных для бухгалтеров-бюджетников инициатив Минфина — оптимизацию, оцифровку имущества казны, централизацию полномочий.
ЕНС стал отображаться в личных кабинетах, но это не радует бухгалтеров. Журнал «Клерк.Премиум» № 17/2023
Традиционный дайджест для подписчиков Премиума с самыми громкими новостями и интересными материалами недели.
Мужья блогеров — соучастники по налоговым преступлениям?! Формирования новой судебно-следственной практики
Скандальные истории блогеров продолжаются. Обвинение предъявили уже мужу Елены Блиновской. К кому придут дальше?
Любопытный и важный пост для тех, кто изучает управленческий учет.
Нонкоринг: модный тренд или рабочий инструмент для бизнеса? И чем нонкоринг отличается от аутсорсинга
Если очень коротко, то нонкоринг — это единый договор на все непрофильные бизнес-процессы фирмы. Заходите почитать и разобраться.
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