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Обзоры для бухгалтера

🌼Минфин планирует очередные сюрпризы для бухгалтеров, налоговики взялись за мужей блогеров, загадочный нонкоринг: о чем бухгалтеры пишут в своих блогах

Подборка самых интересных постов в блогах наших читателей за последние пару дней. Заходите поделиться своим мнением.
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Итак, вот свеженькое в Трибуне Клерка:

Обсуждаем топ самых важных для бухгалтеров-бюджетников инициатив Минфина — оптимизацию, оцифровку имущества казны, централизацию полномочий.

Традиционный дайджест для подписчиков Премиума с самыми громкими новостями и интересными материалами недели.

Скандальные истории блогеров продолжаются. Обвинение предъявили уже мужу Елены Блиновской. К кому придут дальше?

Любопытный и важный пост для тех, кто изучает управленческий учет.

Если очень коротко, то нонкоринг — это единый договор на все непрофильные бизнес-процессы фирмы. Заходите почитать и разобраться.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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    Иван Шестак
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