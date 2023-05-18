При денежных переводах нужно будет указывать ИНН и паспортные данные

Пока что при переводах указываются только сведения об отправителе денежных средств. Теперь Росфинмониторинг обяжет банки предоставлять информацию и о получателях переводов.

Росфинмониторинг хочет обязать банки проводить денежные переводы с указанием ИНН или номера паспорта получателя. Об этом пишет «РБК».

Новые требования могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Они затронут внутренние и трансграничные денежные переводы по картам и счетам.

Сейчас антиотмывочный закона требует указывать при переводе только информацию о плательщике. Его ФИН, ИНН или адрес проживания, а также номер счета. Теперь придется предоставлять сведения и о получателе.

Дополнительную информацию разрешат не указывать при переводах через Систему быстрых платежей. Банки, которые подключились к СБП, самостоятельно отправят в Росфинмониторинг сведения о получателях переводов.

Росфинмониторинг вместо полных ФИО предлагает указывать фамилию и инициалы, а вместо полных реквизитов документа личности – только серию и номер документа или ИНН.

Также размер денежных переводов без открытия банковского счета ограничат суммой 100 тыс. рублей.