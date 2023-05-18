Госдума приняла законопроект о штрафах за иностранные мессенджеры

За передачу финансовой информации и персональных данных банкам и госкомпаниям грозит штраф до 700 тысяч рублей.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, по которому банки и госкомпании будут штрафовать за пересылку персональной и финансовой информации в иностранных мессенджерах.

За нарушения юридическим лицам грозит штраф от 100 тыс. до 700 тыс. рублей, а должностным лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей

Срок давности нарушения составит один год.

Протоколы об административных правонарушениях будет составлять Роскомнадзор, а решение о штрафах вынесет суд.

— Я не противник развития российского финтеха, но, когда банки интегрируются с зарубежными цифровыми платформами, игнорируя российские – это стратегически неправильно, — уверен автор законопроекта, депутат Антон Горелкин.

1 марта 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам и госпредприятиям использовать зарубежные мессенджеры для передачи чувствительной информации.