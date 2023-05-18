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Трудовые отношения

Работодателей надо обязать принудительно выплачивать компенсацию за задержку зарплат, считают в Госдуме. Там поддержали инициативу Минтруда

Речь о том, чтобы внести в ТК новую статью, которая обяжет работодателей платить компенсацию, даже когда сотрудник «выбил» зарплату черед суд.
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В ситуациях, когда работодатель должен был начислить зарплату, но не начислил и не выплатил, работники обычно идут в суд, и суд часто становится на их сторону. Но получить компенсацию такой задержки сейчас нельзя, только саму зарплату. Это и хотят изменить.

Идею выдвинул Минтруд: сейчас там разрабатывают поправки в ТК. Госдума идею поддержала, пишут Ведомости.

В трудовых отношениях работодатель — более сильная сторона, обладающая высокой степенью ответственности, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Инициатива Минтруда, по его мнению, очень уместна, потому что работодатель, совершивший незаконное увольнение или сокращение штата, допускает грубое нарушение и обязан компенсировать работнику ущерб.

Не так давно еще одну возможность компенсировать невыплаченную зарплату предлагала Генпрокуратура. В той инициативе речь шла о том, чтобы продавать имущество компаний-банкротов, которые задолжали своим сотрудникам, а вырученные деньги отправлять на выплату зарплат.

Вот что об этих идеях говорит эксперт по трудовым отношениям Юлия Жижерина:

У меня, как юриста по трудовому праву, который работает как с работниками, так и с компаниями (как правило, малого и среднего бизнеса) впечатление двойственное.

С одной стороны хочется порадоваться за работников, что у них будет дополнительная возможность взыскать задолженность по заработной плате с недобросовестного работодателя. Ведь нередко компании ведут себя просто возмутительно — не выплачивают заработную плату просто без всяких объяснений, или просят подождать, потерпеть, а ведь далеко не у всех работников есть какие-то накопления.

Но с другой стороны, возникает беспокойство по поводу возможных проблем для малого и среднего бизнеса. Как именно будут реализовываться такие решения? Кто и как будет продавать имущество? Не секрет, что сейчас трудные времена для небольших компаний и дополнительное ужесточение может вынудить бизнес еще больше «уйти в тень».

Комментарии

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