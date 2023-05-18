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Трудовые отношения

У большинства сотрудников нет страхов, связанных с работой. Но появилось больше переработок и выгорания: итоги опроса

Перестали бояться увольнений и низкой зарплаты 61% сотрудников. У них возникли другие фобии, связанные с работой: страх не оправдать ожиданий руководства, переработок и выгорания.
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6 из 10 опрошенных ничего не боятся на своей работе. Такие цифры получились по итогам исследования сервиса SuperJob.

61% сотрудников перестали опасаться увольнений и низкой зарплаты.

Меньше всего джоб-фобий у мужчин. Гораздо чаще делятся страхом потерять работу и не справиться с задачами женщины.

Если это все же вдруг произойдет, вы знаете, где искать новую работу. Клерк.Работа всегда для вас :)

9% заявили, что все же боятся потерять должность и источник дохода.

Переживают из-за возможной задержки зарплаты 5%, а 4% боятся не оправдать ожиданий своего руководства.

2% опасаются, что их способности не будут оценены. Столько же опасаются банкротства компании в период нестабильности.

Также некоторые опрошенные говорят, что у них есть страх перед коллективом компании, боязнь потерять здоровье на работе, переработать лишние часы и заработать профессиональное выгорание.

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Клерк.Работа

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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