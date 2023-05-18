У большинства сотрудников нет страхов, связанных с работой. Но появилось больше переработок и выгорания: итоги опроса

6 из 10 опрошенных ничего не боятся на своей работе. Такие цифры получились по итогам исследования сервиса SuperJob.
61% сотрудников перестали опасаться увольнений и низкой зарплаты.
Меньше всего джоб-фобий у мужчин. Гораздо чаще делятся страхом потерять работу и не справиться с задачами женщины.
Если это все же вдруг произойдет, вы знаете, где искать новую работу. Клерк.Работа всегда для вас :)
9% заявили, что все же боятся потерять должность и источник дохода.
Переживают из-за возможной задержки зарплаты 5%, а 4% боятся не оправдать ожиданий своего руководства.
2% опасаются, что их способности не будут оценены. Столько же опасаются банкротства компании в период нестабильности.
Также некоторые опрошенные говорят, что у них есть страх перед коллективом компании, боязнь потерять здоровье на работе, переработать лишние часы и заработать профессиональное выгорание.
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