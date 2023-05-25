Ежегодный оплачиваемый отпуск можно заменить денежной компенсацией

Главное, чтобы часть отпуска превышала 28 календарных дней. Компенсация недоступна беременным, несовершеннолетним и сотрудникам с опасными условиями труда. Они должны отдыхать все дни.

По письменному заявлению сотрудника можно заменить часть ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Сотрудник может продолжать работать и получить средства за часть отпуска, которая превышает 28 календарных дней.

Если отпуск суммируется или переносится на следующий год, то денежной компенсацией можно заменить часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска.

Она должна превышать 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части.

Нельзя компенсировать дополнительный оплачиваемый отпуск беременным женщинам, молодым сотрудникам до 18 лет, а также тем, кто работает на вредных и опасных производствах.

Такие сотрудники смогут получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.