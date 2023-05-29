Большинство сотрудников уверены, что они работают лучше своих руководителей и коллег

Свой коэффициент полезного действия сотрудники оценивают в 81%, тогда как оценки эффективность коллег и начальства значительно ниже.

В среднем сотрудники оценивают свой коэффициент полезного действия в 81%. Эффективность коллег оценивается в 72%, а начальства – в 62%. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый пятый сотрудник считает, что его КПД превышает 100%, вопреки законам физики.

Только два человека из 100 признали, что эффективность их труда составляет менее 10%. Это связано с тем, что работодатель не дает реализоваться в полной мере.

7% опрошенных сотрудников заявили, что КПД их начальников не достигает 10%. Тогда как 9% уверены в полной самоотдаче руководства (КПД больше 100%).

Начальство оценивает эффективность своих подчиненных в среднем на 71%. О сверхвысоких результатах своей команды заявляет 6% опрошенных работодателей.