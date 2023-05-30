🤔Ходят слухи, что следующая блогерская налоговая проверка придет к Ольге Бузовой

Блогер и певица Ольга Бузова может стать следующим кандидатом на проверку уплаты налогов, пишет Телеграм-канал Пул Telegram.
По информации источников канала, проверить Бузову могут на предмет неуплаты налогов и использования мошеннических схем.
Речь может идти о доходах с рекламных постов в социальных сетях певицы, на которых она зарабатывает от 500 до 800 тысяч рублей. В частности, как сообщают источники, такие расценки звучат за рекламу в запрещенном Instagram (принадлежит запрещенной в России Meta).
Волна так называемых блогерских налоговых дел поднялась весной этого года. Под проверки и даже уголовные статьи уже попали блогеры Чекалины, Александра Митрошина, Инстасамка (Дарья Зотеева), Елена Блиновская. С блокировкой счетов и проверками столкнулись Оксана Самойлова и Анастасия Ивлеева.
Чаще всего блогерам предъявляют обвинения по экономическим статьям УК —198 и 174.1.
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