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Уклонение от уплаты налогов

🤔Ходят слухи, что следующая блогерская налоговая проверка придет к Ольге Бузовой

Пока такой анонс делают Телеграм-каналы. Официальных визитов к певице пока не было.
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Блогер и певица Ольга Бузова может стать следующим кандидатом на проверку уплаты налогов, пишет Телеграм-канал Пул Telegram.

По информации источников канала, проверить Бузову могут на предмет неуплаты налогов и использования мошеннических схем.

Речь может идти о доходах с рекламных постов в социальных сетях певицы, на которых она зарабатывает от 500 до 800 тысяч рублей. В частности, как сообщают источники, такие расценки звучат за рекламу в запрещенном Instagram (принадлежит запрещенной в России Meta).

Волна так называемых блогерских налоговых дел поднялась весной этого года. Под проверки и даже уголовные статьи уже попали блогеры Чекалины, Александра Митрошина, Инстасамка (Дарья Зотеева), Елена Блиновская. С блокировкой счетов и проверками столкнулись Оксана Самойлова и Анастасия Ивлеева.

Чаще всего блогерам предъявляют обвинения по экономическим статьям УК198 и 174.1.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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