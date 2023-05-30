🤔Ходят слухи, что следующая блогерская налоговая проверка придет к Ольге Бузовой

Пока такой анонс делают Телеграм-каналы. Официальных визитов к певице пока не было.

Блогер и певица Ольга Бузова может стать следующим кандидатом на проверку уплаты налогов, пишет Телеграм-канал Пул Telegram.

По информации источников канала, проверить Бузову могут на предмет неуплаты налогов и использования мошеннических схем.

Речь может идти о доходах с рекламных постов в социальных сетях певицы, на которых она зарабатывает от 500 до 800 тысяч рублей. В частности, как сообщают источники, такие расценки звучат за рекламу в запрещенном Instagram (принадлежит запрещенной в России Meta).

Волна так называемых блогерских налоговых дел поднялась весной этого года. Под проверки и даже уголовные статьи уже попали блогеры Чекалины, Александра Митрошина, Инстасамка (Дарья Зотеева), Елена Блиновская. С блокировкой счетов и проверками столкнулись Оксана Самойлова и Анастасия Ивлеева.

Чаще всего блогерам предъявляют обвинения по экономическим статьям УК —198 и 174.1.