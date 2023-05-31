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Зарплата

👉Как поступить сотруднику, если задерживают зарплату?

Если просьбы выплатить зарплату не помогают, сотрудники вправе не выходить на работу и пожаловаться на работодателя в трудовую инспекцию.
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Работодатель должен выплачивать сотрудникам зарплату не реже двух раз в месяц. Так сказано в ч.6 ст. 136 ТК РФ.

Конкретная дата определяется коллективным или трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка. Интервал между выплатами не должен превышать 15 календарных дней.

Однако бывают, когда заплату задерживают. О том, что делать сотрудникам в таких случаях, напомнил Роструд в своем телеграм-канале.

Прежде всего, нужно определить срок задержки заплаты. Если он меньше 15 календарных дней, то работодателю нужно подать заявление с требованием выплатить средства.

Лучше всего подготовить сразу два экземпляра. Первый отдать представителю работодателя, а второй оставить у себя. В документе нужно попросить поставить отметку, что заявление принято.

Если 15 календарных дней уже прошло, а зарплату так и не выплатили, то сотрудники имеют право приостановить работу.

Это могут сделать те, кто не относится к категории, по которой нельзя не выйти на работу.

Не выходить на смену можно, если сотрудник письменно заявил работодателю о прекращении работы до выплаты зарплаты.

Если компания продолжает не платить зарплату, то нужно обратиться в трудовую инспекцию. Отправить жалобу можно онлайн на портале «Онлайнинспекция.рф» в разделе «Сообщить о проблеме».

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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