Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Кадры

Госдума отменила согласие опеки на работу подростков

Для трудоустройства теперь достаточно только согласия родителей. Работодатели могут не оплачивать медосмотры подростков при заключении трудового договора.
24

Госдума разрешила принимать на работу несовершеннолетних старше 14 лет без согласия органов опеки. Достаточно только одобрения родителей. Об этом пишет «RG.RU».

Раньше на получение документов от опеки уходило до двух месяцев.

Если на работу хотят устроиться дети-сироты, то нужно письменное согласие опеки или законного представителя.

— Мы также предложили Генпрокуратуре РФ по итогам этой трудовой кампании составить реестр добросовестных работодателей с возможностью его ежегодного расширения, — сказала депутат ГД Татьяна Дьяконова.

Подросткам отменили обязательный медосмотр при заключении трудового договора. Школьники и так проходят диспансеризацию, поэтому работодатель может не оплачивать медосмотры.

По статистике, 37 тысяч работодателей готовы нанять несовершеннолетних. Они могут работать от 4 до 7 часов в день без испытательного срока.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 59 минут назад

    Главный бухгалтер

    Раньше на получение документов от опеки уходило до двух месяцев.

    этак пока опека отелется - уже и работать расхотелось, или элементарно возможность ушла.

    На летних каникулах может приспичило. пока решали - каникулы закончились. Они разрешили, а тут ужо сентябырь.....

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 58 минут назад

    Главный бухгалтер

    Госдума отменила согласие опеки на работу подростков

    Для трудоустройства теперь достаточно только согласия родителей.

    Как думаете: о ком в первую очередь думали при создании этого закона?

    Правильно! о работниках опеки! теперь им работать меньше !

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы

Держите выжимку самого лучшего за месяц из блога «Клерк». Узнаете, что изменили в ЕНП, кого будут кошмарить налоговики, и в каких видах учета путаются бухгалтеры.

Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы
879
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

1
Логотип Такском
Такском
Отпускные

Как рассчитать отпускные в 2023 году

Уходящему в отпуск сотруднику работодатель обязан выплатить отпускные. Расчет этой выплаты имеет свои нюансы. Разберем, как в 2023 году рассчитать отпускные, что следует учесть и в какой срок их нужно перечислить работнику.

Как рассчитать отпускные в 2023 году
30
Логотип s.ivanova_
s.ivanova_
Обзоры для бухгалтера

Не понравился товар — звоните на горячую линию и не бойтесь жаловаться! Как «этические офицеры» борются с вызовами в e-commerce

Сегодня рынок интернет-торговли растет настолько быстро, что компании, государство и сами покупатели не всегда понимают, как поступать в спорных ситуациях. Давайте разберемся, как этические офицеры находят баланс между пользователями, поставщиками и платформами.

Не понравился товар — звоните на горячую линию и не бойтесь жаловаться! Как «этические офицеры» борются с вызовами в e-commerce
21
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Менеджмент

Как самый большой арт-парк Европы разобрался с бизнес-процессами благодаря управленческому учёту

Многие компании находятся в поисках оптимальных KPI для сотрудников, пытаясь поднять маржинальность своих проектов. Однако если с эффективностью работников всё в порядке, компании пора инвестировать в своё развитие. Например, запускать другие направления для снижения рисков.

Как самый большой арт-парк Европы разобрался с бизнес-процессами благодаря управленческому учёту
1
46
Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
Субсидиарная ответственность

Ответственность участника общества за сохранность документации. Как должна осуществляться передача документов и кто за нее несет ответственность?

Одно из оснований возложения субсидиарной ответственности — непередача конкурсному управляющему полного комплекта документов относительно хозяйственной деятельности должника. По умолчанию, обязанность передать документацию конкурсному управляющему возложена на директора.

Ответственность участника общества за сохранность документации. Как должна осуществляться передача документов и кто за нее несет ответственность?
64
Логотип AYShikhov
AYShikhov
Первичные документы

Внедрение ЭДО. Что лучше: бумажный или электронный отчет подотчетника

Разумное внедрение ЭДО позволяет экономить время и нервы руководителей и бухгалтеров. Но полный отказ от бумажной первички, в ряде случаев, наоборот, создаст проблемы руководителям и увеличит трудозатраты бухгалтеров. Нужен компромисс.

Внедрение ЭДО. Что лучше: бумажный или электронный отчет подотчетника
57
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
НК РФ

Налоговый ликбез. Знай свои налоговые права! Принцип законности в налоговых правоотношениях

Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим подпункт 4 пункта 2 статьи 1 НК, разберем письма финансовых ведомств и судебные кейсы.      

Налоговый ликбез. Знай свои налоговые права! Принцип законности в налоговых правоотношениях
61
Читать еще