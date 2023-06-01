Госдума отменила согласие опеки на работу подростков

Для трудоустройства теперь достаточно только согласия родителей. Работодатели могут не оплачивать медосмотры подростков при заключении трудового договора.

Госдума разрешила принимать на работу несовершеннолетних старше 14 лет без согласия органов опеки. Достаточно только одобрения родителей. Об этом пишет «RG.RU».

Раньше на получение документов от опеки уходило до двух месяцев.

Если на работу хотят устроиться дети-сироты, то нужно письменное согласие опеки или законного представителя.

— Мы также предложили Генпрокуратуре РФ по итогам этой трудовой кампании составить реестр добросовестных работодателей с возможностью его ежегодного расширения, — сказала депутат ГД Татьяна Дьяконова.

Подросткам отменили обязательный медосмотр при заключении трудового договора. Школьники и так проходят диспансеризацию, поэтому работодатель может не оплачивать медосмотры.

По статистике, 37 тысяч работодателей готовы нанять несовершеннолетних. Они могут работать от 4 до 7 часов в день без испытательного срока.