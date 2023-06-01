Госдума отменила согласие опеки на работу подростков

Госдума разрешила принимать на работу несовершеннолетних старше 14 лет без согласия органов опеки. Достаточно только одобрения родителей. Об этом пишет «RG.RU».
Раньше на получение документов от опеки уходило до двух месяцев.
Если на работу хотят устроиться дети-сироты, то нужно письменное согласие опеки или законного представителя.
— Мы также предложили Генпрокуратуре РФ по итогам этой трудовой кампании составить реестр добросовестных работодателей с возможностью его ежегодного расширения, — сказала депутат ГД Татьяна Дьяконова.
Подросткам отменили обязательный медосмотр при заключении трудового договора. Школьники и так проходят диспансеризацию, поэтому работодатель может не оплачивать медосмотры.
По статистике, 37 тысяч работодателей готовы нанять несовершеннолетних. Они могут работать от 4 до 7 часов в день без испытательного срока.
Комментарии2
Главный бухгалтер
этак пока опека отелется - уже и работать расхотелось, или элементарно возможность ушла.
На летних каникулах может приспичило. пока решали - каникулы закончились. Они разрешили, а тут ужо сентябырь.....
Главный бухгалтер
Как думаете: о ком в первую очередь думали при создании этого закона?
Правильно! о работниках опеки! теперь им работать меньше !