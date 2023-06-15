Вакансий с обучением стало в 2,5 раза больше

Работодатели предлагают с нуля пройти обучение бухгалтерам, специалистам по кредитам, топ-менеджерам и помощникам по хозяйству.

Работодатели начали чаще предлагать сотрудникам обучение с нуля прямо на рабочем месте. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование Авито.Работа.

За год число вакансий с обучением на рабочем месте выросло в 2,5 раза.

Средний уровень зарплат по таким вакансиям увеличился на 24%. Весной 2022 года работодатели предлагали 41 322 рубля, а сейчас – 51 612 рублей.

В 4,5 раза стало больше вакансий из категории «Консультирование». Работодатели предлагают обучиться с нуля профессии бухгалтера или кредитного менеджера.

В этой сфере зарплаты выросли на 22%, с 36 681 рубля до 45 026 рублей.

Компании стали в 7 раз чаще искать топ-менеджеров и предлагать им пройти повышение квалификации или дополнительное обучение.

Меньше всего компании готовы обучать кандидатов из сферы медицины, фармацевтики и юриспруденции. К таким специалистам изначально предъявляют высокие требования, нужны опыт и фундаментальное образование.

Немалые требования к кандидатам предъявляют сейчас и в бухгалтерии. Например, управленческий учет: его просят понимать изначально, проводить обучение за свой счет готов не каждый работодатель. Повысьте квалификацию прямо сейчас, чтобы найти крутую вакансию: вот ссылочка.