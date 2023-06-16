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Трудовые отношения

Минтруд против шестидневной рабочей недели

Время работы можно установить по соглашению сотрудников и работодателя, поэтому вводить шестидневку нет необходимости.
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Сейчас Трудовом кодексе можно гибко формировать рабочий график по договору работодателя с сотрудниками. Поэтому сделать шесть дней в неделю официально рабочими будет излишним. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой, - сказал Котяков.

Также глава ведомства добавил, что за переработки свыше стандартных 40 часов работодатели должны доплачивать.

Ранее мы писали, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась в Минтруд с предложением ввести шестидневную рабочую неделю.

Комментарии

4
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 49 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    забавно)) посмотрела ссылку: "Об этом он сообщил в пятницу в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)". Статья размещена в 8-08. Уже работают!!!!!!!!!

    • Логотип Елена Котова
      Елена Котова 29 минут назад

      Елена адресГлавный бухгалтер

      есть такая функция, как отсроченное размещение. Хоть в 6 утра.))

    • Логотип biyabem775
      biyabem775 13 минут назад

      alex

      вобще не проблема, удаленно можно откуда угодно заливать, копипастить.

      У клерка наверняка тоже несколько так называемых  продакт-мэнеджеров и спичрайтеров, постят новости и создают видимость активности на сайте.

  • Логотип Алейда
    Алейда 37 минут назад

    Всё никак определиться не могут:  то ли работать некому и надо шестидневку, то ли работы нет и для сохранения рабочих мест надо четырёхдневку.

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Логотип Клерк
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