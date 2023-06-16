Минтруд против шестидневной рабочей недели

Сейчас Трудовом кодексе можно гибко формировать рабочий график по договору работодателя с сотрудниками. Поэтому сделать шесть дней в неделю официально рабочими будет излишним. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой, - сказал Котяков.
Также глава ведомства добавил, что за переработки свыше стандартных 40 часов работодатели должны доплачивать.
Ранее мы писали, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась в Минтруд с предложением ввести шестидневную рабочую неделю.
Комментарии4
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
забавно)) посмотрела ссылку: "Об этом он сообщил в пятницу в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)". Статья размещена в 8-08. Уже работают!!!!!!!!!
Елена адресГлавный бухгалтер
есть такая функция, как отсроченное размещение. Хоть в 6 утра.))
alex
вобще не проблема, удаленно можно откуда угодно заливать, копипастить.
У клерка наверняка тоже несколько так называемых продакт-мэнеджеров и спичрайтеров, постят новости и создают видимость активности на сайте.
Всё никак определиться не могут: то ли работать некому и надо шестидневку, то ли работы нет и для сохранения рабочих мест надо четырёхдневку.