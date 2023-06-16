Минтруд против шестидневной рабочей недели

Время работы можно установить по соглашению сотрудников и работодателя, поэтому вводить шестидневку нет необходимости.

Сейчас Трудовом кодексе можно гибко формировать рабочий график по договору работодателя с сотрудниками. Поэтому сделать шесть дней в неделю официально рабочими будет излишним. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой, - сказал Котяков.

Также глава ведомства добавил, что за переработки свыше стандартных 40 часов работодатели должны доплачивать.

Ранее мы писали, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась в Минтруд с предложением ввести шестидневную рабочую неделю.