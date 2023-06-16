В каждой 11 компании есть сотрудники, которые работают на удаленке из-за границы

Дистанционная работа популярна у IT-специалистов и дизайнеров. Они предпочитают удаленку, находясь как в России, так и за рубежом. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

9% работодателей признались, что у них есть сотрудники, которые работают удаленно за рубежом.

У 36% компаний есть дистанционные специалисты, которые живут как в России, так и за ее пределами.

В большинстве случаев сотрудники на удаленке составляют 10% от штатной численности.

За три месяца 2023 года число компаний, которые предлагают дистанционную занятость, сократилось на 4 процентных пункта.

Больше всего вакансий для удаленной работы предлагают работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга.