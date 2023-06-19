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Трудовые отношения

Работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения зарплаты

Написать заявление на отпуск «за свой счет» может только сам работник. Праздничные дни входят в такой отпуск.
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Решение об отпуске «за свой счет» может принимать только сотрудник. Инициатива о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы не может исходить от работодателя. Об этом напомнил Роструд в своем телеграм-канале.

Уменьшение объема работ и финансовые трудности компании – не основание для того, чтобы принудительно отправить сотрудников в отпуск за свой счет.

Уйти в отпуск без сохранения заплаты можно на основании ст. 128 ТК РФ.

Если работник подает письменное заявление, в котором указывает уважительные причины или семейные обстоятельства. Продолжительность отпуска согласовывается с работодателем.

Праздничные дни не входят в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Но они включаются, если сотрудник берет отпуск «за свой счет».

В стаж работы включается только отпуск без сохранения зарплаты, который не превышает 14 дней в течение рабочего года.

Чтобы не прибегать к простоям, отпускам сотрудников за свой счет и прочим непопулярным кадровым решениям, предприятию стоит предусмотреть антикризисный финансовый план. Создавать такие планы и вести грамотный управленческий учет для этого учит специальный курс на Клерке: вот ссылочка с деталями.

Комментарии

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