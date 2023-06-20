Для удаленных сотрудников будет единый НДФЛ 13%

Нерезиденты будут платить такой же налог, как обычные сотрудники.

Минфин уровнял ставку НДФЛ для нерезидентов и резидентов, чтобы налоговые условия для удаленных сотрудников остались прежними. Об этом сказано в телеграм-канале министерства.

Сотрудники, которые работают по трудовым договорам или договорам ГПХ, будут платить единую ставку НДФЛ 13%. Или 15%, если их доходы превысят 5 млн рублей в год.

Резидентство не повлияет на размер единой ставки.

20 июня 2023 года пройдет первое чтение этого законопроекта в Госдуме.

Пока что компания, которая работает с удаленным сотрудником из-за границы, должна самостоятельно определять ставку НДФЛ в зависимости от конкретной ситуации.

С 2024 года эти правила будут едиными. Минфин уточнит виды доходов удаленных сотрудников и будет их облагать налогом по единой ставке 13-15%, вне зависимости от резидентства.