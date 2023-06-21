Когда при продаже имущества не надо сдавать 3-НДФЛ

Доходы от продажи недвижимости освобождаются от НДФЛ, если она была в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения – 5 лет. Но этот срок может быть и 3 года.

Это такие случаи:

наследство или дарение от его члена семьи или близкого родственника;

приватизация;

рента;

единственное жилье.

Для иного имущества (гараж, автомобиль и т.д.) минимальный срок владения составляет 3 года.

Для семей с 2 и более детьми минимальный срок вообще нулевой. Но должны соблюдаться условия:

до 30 апреля следующего года приобретено в собственность другое жилье или оплачена полная стоимость по ДДУ;

новое жилье больше по площади или дороже по кадастровой стоимости;

возраст детей до 18 лет (или до 24 лет при очном обучении ребенка);

кадастровая стоимость проданного жилья менее 50 млн рублей;

семье не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилье с общей площадью больше, чем новое.

Если продать имущество до того, как пройдет минимальный срок, то будет база для НДФЛ. Ее можно уменьшить на вычет (1 млн – для жилья и земли или 250 тыс. – для иного имущества).

Если доход не превышает вычет, сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо.

Такие разъяснения дает ФНС на своем сайте.

Кстати, у нас есть таблица, из которой вы поймете, когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры.