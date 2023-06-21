Когда при продаже имущества не надо сдавать 3-НДФЛ

Это такие случаи:
наследство или дарение от его члена семьи или близкого родственника;
приватизация;
рента;
единственное жилье.
Для иного имущества (гараж, автомобиль и т.д.) минимальный срок владения составляет 3 года.
Для семей с 2 и более детьми минимальный срок вообще нулевой. Но должны соблюдаться условия:
до 30 апреля следующего года приобретено в собственность другое жилье или оплачена полная стоимость по ДДУ;
новое жилье больше по площади или дороже по кадастровой стоимости;
возраст детей до 18 лет (или до 24 лет при очном обучении ребенка);
кадастровая стоимость проданного жилья менее 50 млн рублей;
семье не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилье с общей площадью больше, чем новое.
Если продать имущество до того, как пройдет минимальный срок, то будет база для НДФЛ. Ее можно уменьшить на вычет (1 млн – для жилья и земли или 250 тыс. – для иного имущества).
Если доход не превышает вычет, сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо.
Такие разъяснения дает ФНС на своем сайте.
Кстати, у нас есть таблица, из которой вы поймете, когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры.
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