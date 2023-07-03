«Почта России» отрицает перемены в системе начисления зарплат

В компании сказали, что ограничили только размер персонального вознаграждения руководства.

В «Почте России» сообщили, что компания не меняла систему начисления заплат. Об этом пишут «РИА Новости».

— «Почта России» не меняла систему начисления заработных плат. Упомянутый приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором мы учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава, — сказали в компании.

Сегодня мы писали, что в «Почте России» начали массовые увольнения и сокращения из-за того, что в компании изменилась система начисления зарплат.

Работодатель ограничил распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками. У работников будет ставка меньше, а значит, и размер зарплаты снизится.