«Почта России» отрицает перемены в системе начисления зарплат

В «Почте России» сообщили, что компания не меняла систему начисления заплат. Об этом пишут «РИА Новости».
— «Почта России» не меняла систему начисления заработных плат. Упомянутый приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором мы учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава, — сказали в компании.
Сегодня мы писали, что в «Почте России» начали массовые увольнения и сокращения из-за того, что в компании изменилась система начисления зарплат.
Работодатель ограничил распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками. У работников будет ставка меньше, а значит, и размер зарплаты снизится.
Комментарии2
Под "руководством" , видимо, подразумевались, тетеньки - старшие по почтовым отделениям.
Главный бухгалтер
Было уже такое: укрупнение почтовых отделений и закрытие ставок. В итоге с почтовыми отправлениями возникли проблемы, мы даже перешли на альтернативные почты