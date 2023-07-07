Роструд рассказал, чем отличаются временные работы от сезонных

Трудовой договор на временные работы заключаются не больше чем на два месяца, а сезонные могут длиться не больше полугода.

Работодатель может нанять сотрудника на временные или сезонные работы, однако при заключении трудового договора есть свои особенности. Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.

Сезонные работы зависят от природных и климатических условий и выполняются в конкретное время года, например, летом. Согласно ст. 293 Трудового кодекса, сотрудников на сезонные работы нельзя нанимать больше, чем на шесть месяцев.

Трудовой договор на временные работы заключается на срок до двух календарных месяцев (ст. 59 ТК). Сотрудники должны приступить к исполнению своих обязанностей без испытательного срока.

При сезонных работах испытательный срок может быть установлен не больше двух недель.

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При расторжении договора с сотрудником, который выполняет временные работы, работодатель должен его уведомить как минимум за три календарных дня. Уведомление делается в письменной форме и под роспись.

Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, то сотрудник не получает выходное пособие при увольнении. Выплаты могут быть, если они предусмотрены другими федеральными законами, коллективным или трудовым договором.

Если во время сезонных работ организация ликвидируется или сокращается штат, то работодателю нужно уведомить об этом сотрудников. В письменное форме, под роспись и как минимум за семь календарных дней.

Такие сотрудники получают выходное пособие в размере двухнедельного заработка.