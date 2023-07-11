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Работодатели стали меньше нанимать сотрудников на удаленке

Тренд на удаленную работу смещается в сторону гибридного графика. Большинство работодателей охотнее выберут бухгалтера, который может работать из офиса.
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Сейчас сотрудники на дистанционной работе есть у 36% компаний, в двух предприятиях из трех удаленщиков осталось менее 10% от штатной численности. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

90% работодателей отдают приоритет бухгалтерам, которые готовы работать в офисе. 98% вакансий предполагают только офисную занятость.

Директоры компаний в 2 раза чаще обращаются на аутсорс, чем к штатным бухгалтерам. Проходите курс «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма» и сможете открыть бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 тыс. рублей в месяц.

81% компаний нанимает менеджеров, чтобы они трудились на территории работодателя.

Меньше всего офисных сотрудников ищут в сфере IT. При прочих равных результатах собеседования компания в 75% случаев выберет специалиста, который может работать из офиса.

Предприятия делают выбор в пользу гибридного графика работы. Программисту частичное посещение офиса готовы предложить 16% компаний, а удаленку – 5%.

Для бухгалтеров только 6% компаний готовы установить гибридный график, и только 2% удаленку.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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