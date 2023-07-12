Спрос на кадровиков за полгода вырос на 24%

По данным SuperJob, спрос на кадровиков снова растёт. Согласно исследованию, за последние 6 месяцев вырос на 24% вырос спрос на специалистов по кадрам, HR-ов, рекрутеров и специалистов по охране труда и ТБ. Поэтому сейчас благоприятное время для поиска работы.

За последние полгода наблюдается положительная динамика роста количества размещенных вакансий для кадровиков. Такие итоги подвел SuperJob за полугодие, проанализировав рынок труда.

На 24% вырос спрос на специалистов по кадрам. В топ-3 самых востребованных позиций в данный момент на рынке вошли: рекрутеры, HR-менеджеры, специалисты по ОТ и ТБ. В сфере кадров SuperJob фиксирует высокий темп прироста зарплатных предложений работодателей: +6,5% по отношению к июню 2022 года, +2,5% к январю 2023 года.

Работодатели всё меньше предлагают сотрудникам удалёнку, но сотрудников такой формат, не пугает. Работодатели предпочитают сотрудников, которые постоянно повышают свою квалификацию и в курсе изменений в законодательстве.