Работодатель праве выплачивать отпускные частями

Эксперты трудового ведомства на портале «Онлайнинспекция.рф» ответили на вопрос: имеет ли право бюджетная организация выдавать работнику отпускные частями?
Ответ:
Имеет, но при условии, что все отпускные будут выплачены не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Закон не запрещает работодателю выплату отпускных частями. Однако важно соблюдать главное правило: вся сумма должна быть выплачена работнику, уходящему в отпуск, за три календарных дня до начала его отдыха.
Правовое обоснование: ч. 9 ст. 136 ТК — оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
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