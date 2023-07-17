Три полезных сервиса автоматизации для бизнеса

На «Клерке» можно найти много полезного, главное знать, где искать. Мы заглянули в Рейтинг компаний и нашли для вас несколько практичных сервисов, без которых современному бизнесу сложно работать.

Управляй и властвуй

Сейчас одна из самых перспективных возможностей заработать — выйти на госзакупки. Можно вручную отбирать подходящие аукционы, но удобнее делать это с помощью умного сервиса, который подберет те, что подходят именно вам, а заодно поможет проанализировать конкурентов.

Мы нашли такой — Тендерплан. Кстати, у этой компании первое место в категории «Тендерные услуги» в рейтинге и 2,5 тысячи подписчиков на «Клерке».

От фудкорта до высокой кухни

Общепит, с точки зрения учета, довольная сложная сфера. Калькуляции, обширная номенклатура, постоянные перемены в меню, списание испорченных продуктов, специфические расходы, а если еще и доставка есть…

Удобно, когда такой массив данных обрабатывается автоматически. Для этого есть сервис iiko, предназначенный для заведения любого масштаба и в том числе для сетей общественного питания.

В нашем обзоре по автоматизации общепита он занял почетное первое место.

Сам ты бухгалтер

Для тех, кто не просто работает бухгалтером, а строит свой бизнес и управляет аутсорсингом мы нашли отличное решение Мультибухгалтер. В сервисе можно управлять сотрудниками, общаться с клиентами и массово выставлять счета и акты.

Блог этой компании запомнился нашим читателям яркими «киношными» обложками, на него подписаны 4,4 тысячи наших читателей.

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А наших читателей мы просим оставлять в рейтинге отзывы. Они и правда работают. Недавно мы писали, как благодаря отзыву удалось быстро решить вопрос с работой оператора ЭДО.