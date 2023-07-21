Работают даже во сне менеджеры по работе с клиентами и учителя

Больше всего видят сны о работе сотрудники, которые по долгу службы взаимодействуют с людьми.

Чаще всего работа снится учителям и менеджерам по работе с клиентами. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

4 из 10 россиян признались, что думают о работе даже по ночам. Во сне рабочий процесс видят 39% опрошенных.

Работа снится чаще женщинам, чем мужчинам: 44% против 34%.

Чем выше уровень дохода участников опроса, тем меньше их посещают сны о делах. Рабочие будни видят во сне 45% тех, чья зарплата меньше 50 тыс. рублей.

И только 36% сотрудников с доходом выше 80 тыс. рублей признались, что работали во сне.

Чаще всего «трудовые» сны приходят к специалистам, которые общаются с людьми. Это менеджеры по работе с клиентами (49%), учителя (47%) и менеджеры по продажам (45%).

Реже всего работа снится системным администраторам (19%) и дизайнерам (20%).

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