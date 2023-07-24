40% удаленщиков согласны на увольнение, лишь бы не работать в офисе

От дистанционной работы могли бы отказаться 37% россиян, тогда как 64% готовы скорее поменять работодателя, чем собственный режим работы из дома.

Почти половина россиян, которые работают на удаленке, предпочтут увольнение возвращению в офис. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Если работодатель отменит дистанционную занятость, то 40% готовы уволиться. 37% согласились бы отказаться от удаленки, а 23% затруднились с ответом.

На увольнение больше согласны женщины, чем мужчины: 53% против 31%. В офис согласны вернуться 39% мужчин и 36% женщин.

64% из тех, кто трудится всю неделю из «домашнего офиса», скорее готовы сменить работодателя, чем собственный режим работы.

Сотрудники с гибридным графиком более лояльны: каждый второй согласен трудиться на территории работодателя.

Каждый восьмой согласился бы лишиться 5% зарплаты, но работать из дома. Получать на 15, 20 и 25% меньше готовы только 3% россиян.

Тогда как 37% не согласны на уменьшение зарплаты ради дистанционной занятости.

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