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Трудовые отношения

Роструд помог сотрудникам вернуть 7 млрд рублей долгов по зарплате

Ведомство помогло защитить трудовые права 150 тысяч сотрудников. Работодатели вернули им все задолженности по заработной плате.
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За полгода 2023 года Роструд помог восстановить права 150 тыс. работников. Работодатели вернули им долги по заработной плате на 7 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Роструда.

Чтобы выявить долги по зарплате, инспекторы изучают обращения сотрудников, следят за сообщениями в СМИ и интернете, взаимодействуют с другими ведомствами.

Современный надзор основан на риск-ориентированном подходе, поэтому в работе с выявлением и погашением долгов по зарплате нам также помогают индикаторы риска, благодаря которым трудинспекторы реагируют на факты нарушений еще до того, как работник обратился с жалобой, — сказал руководитель Роструда Михаила Иванкова.

Если компания подает заявление о банкротстве, то Роструд добивается погашения долгов по зарплате еще до того, как работники напишут в трудовую инспекцию.

Михаил Иванков считает, что благодаря этому механизму долги работодателей по зарплате за последние годы существенно сократились.

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