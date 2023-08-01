Роструд помог сотрудникам вернуть 7 млрд рублей долгов по зарплате

Ведомство помогло защитить трудовые права 150 тысяч сотрудников. Работодатели вернули им все задолженности по заработной плате.

За полгода 2023 года Роструд помог восстановить права 150 тыс. работников. Работодатели вернули им долги по заработной плате на 7 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Роструда.

Чтобы выявить долги по зарплате, инспекторы изучают обращения сотрудников, следят за сообщениями в СМИ и интернете, взаимодействуют с другими ведомствами.

Современный надзор основан на риск-ориентированном подходе, поэтому в работе с выявлением и погашением долгов по зарплате нам также помогают индикаторы риска, благодаря которым трудинспекторы реагируют на факты нарушений еще до того, как работник обратился с жалобой, — сказал руководитель Роструда Михаила Иванкова.

Если компания подает заявление о банкротстве, то Роструд добивается погашения долгов по зарплате еще до того, как работники напишут в трудовую инспекцию.

Михаил Иванков считает, что благодаря этому механизму долги работодателей по зарплате за последние годы существенно сократились.