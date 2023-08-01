Роструд помог сотрудникам вернуть 7 млрд рублей долгов по зарплате

За полгода 2023 года Роструд помог восстановить права 150 тыс. работников. Работодатели вернули им долги по заработной плате на 7 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Роструда.
Чтобы выявить долги по зарплате, инспекторы изучают обращения сотрудников, следят за сообщениями в СМИ и интернете, взаимодействуют с другими ведомствами.
Современный надзор основан на риск-ориентированном подходе, поэтому в работе с выявлением и погашением долгов по зарплате нам также помогают индикаторы риска, благодаря которым трудинспекторы реагируют на факты нарушений еще до того, как работник обратился с жалобой, — сказал руководитель Роструда Михаила Иванкова.
Если компания подает заявление о банкротстве, то Роструд добивается погашения долгов по зарплате еще до того, как работники напишут в трудовую инспекцию.
Михаил Иванков считает, что благодаря этому механизму долги работодателей по зарплате за последние годы существенно сократились.
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