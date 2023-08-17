В офисах кабинетная система в 3,5 раза популярней модных open space

Только 1 из 8 сотрудников признался, что в open space ему эффективнее и проще работать. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
52% женщин хотели бы работать в офисе с закрытой планировкой кабинетного типа. Такое желание поддержали и 46% мужчин.
Идея быть ближе к коллегам нравится только сотрудниками моложе 34 лет. Из них 16% рассказали, что эффективнее трудятся в открытом пространстве.
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Комментарии1
И снова SuperJob накреативил исследование.
Любопытно услышать аргументы "за".