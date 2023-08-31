НДФЛ

❓ Отпускные и КНО заграничного дистанционщика по-разному облагаются НДФЛ. У Минфина спрашивают, почему

Зарплата дистанционных сотрудников, которые работают за границей, считается полученной от источников не в РФ. Поэтому налоговые агенты не удерживают НДФЛ с зарплаты. По отпускным и компенсации отпуска позиция Минфина почему-то разнится.
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Есть письмо Минфина от 30.07.2020 № 03-04-06/66831 о том, что отпускные относятся к доходам от источников за пределами РФ. То есть, НДФЛ налоговый агент не удерживает.

Есть письмо Минфина от 14.04.2023 № 03-04-06/33887 о том, что компенсация неиспользованного отпуска (КНО) относится к доходам от источников в РФ и налоговый агент должен удержать НДФЛ.

Но отпускные и компенсация за отпуск имеют одну природу выплат.

Почему же для отпускных одно правило, а для компенсации – другое?

Этот вопрос задали Минфину. Четкого ответа ведомство не дало.

Тем не менее в письме от 11.07.2023 № 03-04-06/64818 сообщается, что к доходам от источников в РФ относятся пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные налогоплательщиком в соответствии с действующим российским законодательством.

Такие аргументы Минфин приводил, когда утверждал, что КНО заграничного дистанционщика относится к доходам в РФ и надо удерживать НДФЛ.

Кстати, комментируя письмо Минфина с таким выводом, наши читатели недоумевали – как можно компенсацию за отпуск приравнять к пособиям.

Получается, что если сотрудник оформит отпуск с последующим увольнением, то НДФЛ удерживать не надо. А если возьмет компенсацию деньгами, то НДФЛ надо удерживать.

Комментарии

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