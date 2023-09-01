НДФЛ

🚕✈ Поездка командированного сотрудника на такси до аэропорта не облагается НДФЛ

Оплата работодателем расходов, связанных со служебной командировкой, не включается в доход сотрудника для НДФЛ.
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Речь идет о документально подтвержденных расходах, в том числе:

  • расходы на проезд до места назначения и обратно;

  • расходы на проезд в аэропорт или на вокзал.

Ограничений в отношении видов транспортных средств, используемых работником, в НК РФ не содержится.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.08.2023 № 03-04-05/76231.

Таким образом, сотрудник может добираться до вокзала, чтобы отправиться в командировку, не только на общественном транспорте, но и на такси.

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