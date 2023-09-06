Трудовые отношения

Сотрудники должны проходить предварительный медосмотр при каждом поступлении на работу

Перед тем как устроиться на работу, соискатели должны пройти медицинский осмотр за счет работодателя.
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Если сотрудник уже работал в компании и через несколько месяцев решил туда вернуться на прежнюю должность, то ему придется снова пройти медицинский осмотр. Об этом написал Роструд в своем телеграм-канале.

По ст. 214 ТК, работники при поступлении на работу должны проходить обязательные медосмотры.

Посещать медицинские организации для периодических осмотров нужно и во время трудовой деятельности.

Кроме того, работодатель в отдельных случаях может назначить дополнительные медосмотры.

Роструд напоминает, что оплата медицинских осмотров происходит за счет работодателя.

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